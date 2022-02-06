Рязань, 6 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. После нападения стаи собак на пожилую женщину под Рязанью организована доследственная проверка. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.

Пресс-служба администрации Оренбурга Стая собак

Отмечается, что рязанским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту нападения безнадзорных животных на 70-летнюю женщину в с. Искра.

Информация о нападении собак в Искре появилась в местных СМИ со ссылкой на очевидцев.

Пострадавшая была доставлена в травмпункт.