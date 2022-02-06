Москва, , 13:26 — REGNUM Эксперты из сферы недвижимости предупредили, что в России пенсионеры, которые нелегально сдают в аренду жилье, несут ответственность по закону и лишаются надбавок к пенсии. Об этом пишет «Российская газета».

Аренда Merio

Значительную часть владельцев жилья, сдающих его в аренду, составляют пенсионеры, до пандемии коронавируса 43% сдающих квартиры в столице и 59% сдающих комнаты были пенсионерами, по данным «Инком-недвижимость».

По данным экспертов, собственник, сдающий квартиру и получающий доход, независимо от своего статуса, должен заплатить налоги. В противном случае — за уклонение от уплаты налогов — нарушителю грозит начисление пеней и штрафов в размере 20% и более от суммы неуплаченного налога, и привлечение к административной ответственности.

При этом пенсионер может минимизировать налог до 4%, став самозанятым, и не лишается надбавок к пенсии.

Как уточняют эксперты, деятельность по сдаче квартиры в аренду не подлежит обязательному пенсионному страхованию по ст. 420 Налогового кодекса РФ. В то же время сдача жилья увеличивает ежемесячный доход пенсионера, в соответствии с уровнем которого им могут полагаться соцсубсидии на оплату коммунальных услуг и ряд др. региональных выплат.