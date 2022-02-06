Омск, 6 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 3620 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 153 612. За сутки диагноз подтвердился у 2187 человек, госпитализировано в ковид-стационары 89 человек.

Выздоровели за сутки 502 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус победили 132 927 жителей Омской области. Уровень коллективного иммунитета, по данным на 4 февраля, составил 71,2% — привито почти 1,1 млн человек.