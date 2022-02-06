Мадрид, 6 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» намерен продлить соглашение со своим бразильским защитником Фелипе. Об этом 6 февраля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Benny Футбол

По информации источника, руководство команды из Мадрида предложило 32-летнему футболисту контракт на срок до 2024 года. При этом действующее соглашение футболиста рассчитано до лета текущего года.

Отметим, Фелипе играет в составе «Атлетико» с 2019 года и в этом сезоне выступил за клуб в 14 матчах чемпионата Испании, отличившись в них двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.