Москва, , 13:08 — REGNUM Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) в 2022 году начнут разработку гибридного авиадвигателя, где в качестве топлива будет использоваться жидкий водород. Об этом сообщает пресс-служба ЦИАМ.

Водород Иван Шилов © ИА REGNUM

Новая силовая установка будет разрабатываться на базе двигателя ВК-2500. Мощность гибридного двигателя, в котором жидкий водород будет использоваться в качестве топлива и хладагента, составит от 1,5 мВт до 2 мВт.

В ЦИАМ отмечают, что гибридные силовые установки становятся одним из определяющих трендов в авиации. Такие двигатели позволяют сохранить весовую эффективность при использовании экологически чистых и энергоэффективных технологий.

Гибридные и электрические силовые установки могут оказаться особенно востребованы при создании малых и региональных самолётов. В ЦИАМ добавляют, что завершением этих научно-исследовательских работ позволит приблизиться к открытию опытно-конструкторских работ по созданию линейки гибридных и электрических установок для воздушных судов новых обликов, включая аэротакси и конвертопланы.