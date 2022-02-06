Элиста, 6 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Калмыкии с 7 февраля отменяется карантин, объявленный ранее в детских садах в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в постановлении руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Джангара Санджиева.

Yarregion.ru Детский сад

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В документе указано, что, несмотря на сохраняющееся превышение эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечено снижение заболеваемости среди детей всех возрастных групп. Так, по итогам четырёх дней пятой календарной недели 2022 года заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детского контингента остаётся ниже недельного эпидпорога на 51−77,3%, следует из постановления.

Ситуация позволяет возобновить работу дошкольных учреждений.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии в связи с ухудшением эпидемической ситуации было принято решение с 25 января закрыть на карантин все школы и детские сады.