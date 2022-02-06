Красноярск, 6 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Красноярском крае в 2021 году построили 1346,8 тыс. кв. метров жилья, что на 3% больше, чем в 2020 году. Такие цифры привели корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Более половины новых квартир введено в эксплуатацию застройщиками — 750,1 тыс. кв. метров или 55,7% общей площади построенного жилья. Они специализировались в основном на высотном домостроении — почти две трети построенных ими домов имеют 17 и более этажей.

Жители возвели 596,7 тыс. кв. метров жилья, в том числе 151,3 тыс. на садоводческих участках. Половина построенных гражданами домов имели два этажа, около трети — одноэтажные.

«При индивидуальном жилищном строительстве в основном использовалось дерево (45,3 процента общей площади домов, введенных населением), а также кирпич (10,6 процента) и блоки (10,1 процента)», — добавили в службе статистики.

Средний размер квартир, введённых в строй компаниями составила 54,3 кв. метров, индивидуальные дома в среднем вдвое больше — 117,1 кв. метр.