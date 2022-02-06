Таганрог, Ростовская область, 6 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ростовской области шестерым таганрогским рыбакам дали пять лет колонии общего режима за вылов малька осетра. Об этом сообщила юрист и общественный деятель Екатерина Гордон.

Sharipov.A Осетры

«Было у них ИП, выживали как могли. Как-то раз рыбаки забросили сеть в Таганрогском заливе, попали в осаду с погонями и выстрелами, в ходе которой одному из рыбаков пограничник прострелил ногу, сделав инвалидом. <…> Трагедия данного случая состояла в том, что в тот злополучный день в сеть попал малек русского осетра. Ценная рыбка была весом 90 грамм», — уточнила Гордон в Instagram.

В конце декабря 2021 года Азовский городской суд назначил рыболовам пять лет колонии общего режима за незаконный лов особо ценных пород и водных биоресурсов. При этом у задержанных не было возможности выпустить малька в естественную среду обитания в связи с задержанием.

«Как правило, за незаконный вылов рыбы наказание предусмотрено по шесть месяцев лишения свободы. <…> У нас вопрос: при воровстве в стране в промышленных масштабах, нищих рыбаков за малька адекватно отправить на пять лет? Мы убеждены, что нет! Такое суровое наказание нельзя считать справедливым», — написала правозащитница.

В настоящее время сторона защиты готовится к обжалованию приговора в апелляционной инстанции.