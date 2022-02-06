Вашингтон, 6 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В СМИ США продолжается серия скандальных фейковых публикаций о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. Fox News со ссылкой на «осведомленный источник» утверждает, что власти США якобы активно работают над тем, чтобы подготовится к «значительному» миграционному кризису и кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

Так, в странах Европы власти также активно обсуждают вопросы размещения беженцев, т.к. исходят из предположения, что в случае «вторжения», «украинцы будут бежать в др. части Европы».

Телеканал утверждает, что председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, выступая перед конгрессменами заявил, что Киев в случае полномасштабного «вторжения» падет через 72 часа.

В Москве не раз подчеркивали, что не собираются вторгаться на Украину и выступают за исключительно мирное решение конфликта в Донбассе.