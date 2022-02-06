Москва, 6 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Правительство РФ направит в регионы более 7 млрд рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Отмечается, что всего в 2022 г. на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионы будет направлено 7,35 млрд рублей. Распределение средств утверждено в законе о федеральном бюджете.

Правительство РФ продолжает поддерживать внедрение ИТС в регионах, что позволяет автоматизироватьпроцессы управления дорожным движением, а также повысить безопасность на дорогах.

Соглашения о предоставлении трансфертов заключены с 42 регионами.