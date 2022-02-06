Чита, 6 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 6 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 639 696 человек (+10 553 за неделю). Также первый компонент вакцины получили 659 детей (+119за неделю). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Известно, что 588 822 человека полностью вакцинированы (+6951 за неделю) и 156 630 забайкальцев привиты повторно (+7355 за неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким росток заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае введены новые ограничения. В частности, речь идёт о приостановке массовых мероприятий до детей до 1 марта.

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