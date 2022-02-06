Сакраменто, США, 6 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой хозяев со счетом 113:103.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард защитник «Кингз» Харрисон Барнс, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 24 очками и девятью подборами.

В составе «Лейкерс» наиболее результативным оказался австралийский защитник Джош Гидди, который набрал во встрече 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Сакраменто» 9 февраля дома сыграет с клубом «Миннесота Тимбервулвз», а «Оклахома» днем ранее также у себя встретится с командой «Голден Стэйт Уорриорз».