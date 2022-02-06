Сальск, Ростовская область, 6 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Сальске (Ростовская область) двух пассажиров сняли с поезда, следовавшего из Саратова в Адлер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Павел Ищенко ИА REGNUM Поезда

Выяснилось, что двое нетрезвых пассажиров выражаются нецензурной бранью в присутствии других пассажиров, не реагируя на замечания. Нарушительница порядка по пути в дежурную часть неоднократно оскорбляла сотрудников полиции.

В отношении хулиганов составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении представителя власти.