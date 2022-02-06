6 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 14:10 — REGNUM Спустя 40 лет после своего создания, впервые с 1992 г. Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ), или Ташкентский договор, решилась доказать свою эффективность и нужность. События в Казахстане, который сам является членом организации, подтолкнули участников Договора, и прежде всего Россию, к показательно молниеносной военной реакции. Миротворцы были введены на фоне внутренних протестов в Казахстане, спровоцированных системными длительными ошибками и пороками в государственном управлении.

ОДКБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Интернационализация противостояния в Казахстане (которое носит в первую очередь гражданский характер) была выгодна президенту Токаеву — он решил свои оперативные тактические задачи, пригласив миротворцев ОДКБ, читай, России, которые известны своим высоким профессионализмом. Не менее важна была интернационализация конфликта и для самой ОДКБ — её устав предполагает военное вмешательство в первую очередь в случае внешней агрессии, поэтому ввод миротворцев в страну, охваченную внутренними беспорядками, мог быть (и был) подвергнут сомнениям.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Из более 2000 военнослужащих миротворческого контингента Армения выставила около 100 человек, Белоруссия — 200, Таджикистан — 200, Киргизия, после тяжелых и длительных споров в парламенте, — 150. Все они были переброшены в Казахстан военно-транспортной авиацией России. Остальные миротворцы ОДКБ, то есть от 70 до 80%, были направлены РФ из подразделений спецназа Минобороны и российских ВДВ.

Такое соотношение сил и средств государств-членов ОДКБ в остром государственном кризисе в одном из ключевых государств Центральной Азии и важном члене Организации не только подчеркивает ключевую роль в ней России, но и требует осмысления и, возможно, пересмотра основ Договора.

Формальное равенство не только не укрепляет ОДКБ, но и подрывает стратегическую стабильность в критически важных регионах — Центральной Азии, на Кавказе и на западном направлении. Парламент Киргизии лишь на второй день согласился направить незначительный контингент своих миротворцев во время кризиса в Казахстане. Отказ наших киргизских союзников от выполнения своих обязательств привел бы к масштабной потере престижа ОДКБ и кризису в самой организации.

Силы ОДКБ в Казахстане Mil.ru

Ташкентский договор, из которого сам Ташкент выходил дважды (в 1999 и 2012 гг.), является не укорененным военно-политическим блоком, а рыхлой площадкой для выяснения отношений между его членами, ширмой стратегического бессилия. С другой стороны, именно согласие других членов ОДКБ дало возможность России хотя бы попытаться защитить Центральную Азию и саму себя. Российско-казахстанская граница фактически открыта при ее общей протяженности 7600 км. При негативном сценарии развития событий радикальные исламисты, вплоть до ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воодушевленные победой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и «тюркским миром», беспилотниками «Байрактар» уже не только в Азербайджане, но и на Украине, безусловно, вмешались бы в события в Казахстане, и далее на север — в Россию.

БПЛА Bayraktar Army.com.ua

Военно-политическая слабость и раздробленность ОДКБ должна побудить ее членов, в первую очередь Россию, сделать не только организационные, но и стратегические выводы. Необходимо предвидеть и устранять риски конфликтов, угрожающих в том числе самой России как государству-зонтику ОДКБ, а не добиваться, например, согласия от парламента Киргизии поддержать решения других членов организации.

Россия имеет право и обязанность настаивать на компетентном и объективном анализе внутренних и внешних угроз самим странам ОДКБ. Многочисленные органы Организации упустили, «прозевали» развитие ситуации в Казахстане. Миротворцы пробыли в республике около недели, но кризис в Казахстане продолжится еще длительное время.

Политические меры, основанные на понимании ситуации и честном, а не карьерно-сервильном анализе, не только облегчают взаимодействие сторон, но и помогут избежать крупномасштабных военно-политических потрясений в пограничных с Россией регионах.

Без этого ОДКБ так и останется не очень эффективной, но дорогостоящей в первую очередь для России вывеской.

Главное — разбить замыслы противника, потом — разрушить его возможные союзы. И только потом осаждать крепости. Будет полезно для руководства ОДКБ почитать стратагемы Сунь Цзы и принять их во внимание.