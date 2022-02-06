Москва, 6 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Памятник актёрам государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому будет открыт осенью 2022 года. Об этом рассказал ТАСС директор театра Кирилл Крок.

Kemal KOZBAEV Московский государственный академический театр имени Е. Вахтангова

Крок рассказал, что в настоящее время прорабатывается концепция памятника. После разработки макета он будет направлен на утверждение в комиссию по монументальному искусству.

Директор театра подчеркнул, что необходимые на данном этапе работы над памятником документы уже получены. Ранее он сообщал, что инициатива по созданию памятника выдающимся артистам театра утверждена Московской городской думой.

Крок рассказал о планах по увековечиванию памяти знаменитых артистов Театра им. Вахтангова в сентябре 2021 года. Планируется, что памятник народным артистам СССР Этушу, Яковлеву и Лановому будет установлен у Симоновской сцены неподалеку от исторического здания театра.