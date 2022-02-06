Пекин, , 12:31 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, которая принесла в копилку сборной России первую золотую награду.

Александр Большунов (сс)Granada

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Сегодня всё складывалось идеально. Падение было, но, наверное, нужно было, чтоб оно случилось. После этого падения успокоился и пошёл свою гонку. Я рад, что всё сложилось в нужный момент и в нужный час», — сказал он в эфире Первого канала.

При этом перед этим российский спорстмен во время символической церемонии награждения повредил пьедестал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Большунов победил в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, и эта награда стала первой золотой медалью в активе сборной России.