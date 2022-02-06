Посёлок Усть-Ордынский, Иркутская область, , 12:29 — REGNUM В Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области стартовал окружной межмуниципальный месячник по бурятскому (родному) языку. Как сообщает сегодня, 6 февраля, пресс-служба правительства региона, тематика мероприятия посвящена Году культурного наследия народов России.

Фраза «Самый главный» на на бурятском языке Цитата с instagram.com/amiskhaal

«Месячник проводится в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» на 2020 — 2024 годы. Организатором мероприятия выступает отдел по национальным языкам администрации округа. В этом году из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, все конкурсные мероприятия пройдут в онлайн-режиме», — пояснил руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

По его словам, одной из целей традиционного месячника является внедрение новых форм и методов изучения языка, интересных детям и молодежи. В рамках месячника в этом году все участники должны будут снять видеоролики на бурятском языке, которые оценят члены экспертной комиссии.

Состоятся конкурсы колыбельных песен на родном языке «Улгындуун» («Колыбельная песня») среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. Ученики 1−4 классов школ УОБО смогут посостязаться в изложении сказок «Төөдэйнабдар» («Бабушкин сундучок»).

Литературная семейная эстафета «Түрэлүгэ» («Родное слово») пройдет среди обучающихся 5−8 классов. Ученики 9−11 классов и студенты средних профессиональных образовательных организаций станут участниками виртуального тура в рамках конкурса презентаций «Край родной, воспетый…».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2022 года одним из важных проектов в Забайкалье стали занятия по возрождению и популяризации бурят-монгольской письменности.

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