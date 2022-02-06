6 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 14:11 — REGNUM



Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти глобалисты, соросовцы нацелились именно на молодежь. Поэтому создаются фонды, по линии этих фондов делаются пожертвования», — отметил Алиев.

По словам вождя бакинской нефтекратии, под видом «добрых и привлекательных программ» молодых людей пытаются направить против государства, их предков, истории и ценностей, а затем «воспользоваться ими, как зомби».

«В борьбе за гегемонию особое внимание привлекают страны, богатые природными ресурсами и обладающие стратегическим расположением. Азербайджан объединяет в себе эти параметры. И мы за годы независимости неоднократно сталкивались с такими злонамеренными целями и оказывали этому сопротивление», — утверждает Алиев, объясняя социальное недовольство молодежи кознями внешних сил.

Ильхам Алиев Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

В чате телеграм-канала «Бакинский бульвар», который освещает новости из Азербайджана и важные события в мире, пишут:

@gas_telega: «Если в государстве всё ок, все сыты и имеют работу, никакой Сорос не помеха».

Karalakas: «А что мешает государству взять под свою опеку эту молодёжь? Дать привлекательные программы развития, возможность реализовать себя, имея работу по образованию?».

В одном из чатов телеграм-канала «Талышский вестник», в котором пишут о событиях талышского региона и всего Азербайджана, развернулось обсуждение модели Сороса не только в Азербайджане, но и в других странах мира, в том числе и на Украине.

Джордж Сорос Niccolò Caranti

@Rufat_Kadimov: «Президент сказал всё правильно, посмотрите на Сирию, Ливию, Ирак, который разделен на три части, Сомали, Тунис, Афганистан — оттуда, правда, их с позором выгнали. Все эти страны погубили соросовцы, и сейчас их фактически нет».

Anonim: «Кто-нибудь скажите ему, что в Азербайджане у молодёжи нет будущего. Недавно подняли зарплаты на 20%, это делает 60 манат с вычетом налога. У людей нет денег, от его пустых слов никто сытым не будет. Кто платит, тот и заказывает музыку. Если президент не думает о нас, о нашем будущем, мы пойдем к тому, кто думает об этом!».

@rra1993: «Ну да, Сорос прямо спит и думает о нас всех! Не смешите. Это везде так с подорожанием и с зарплатами, к сожалению. По поводу Сороса скажу. Если к власти придут соросята, то хуже будет точно и однозначно. Не забывайте, Пашинян тоже соросенок. И в Украине эти соросята у власти сейчас, а там мало чего хорошего, к сожалению. От них один вред странам, где они появляются».

Никол Пашинян Официальное интернет-представительство президента России

@L5555s6: «Если самим начать думать о своей молодёжи, создавать для них самые лучшие условия и программы, то и фантазировать про соросовцев не придётся».

@Ali_Bagbanli: «Дорогой» Илхамчик, против государства и против власти — разные вещи! Ты уже так много сидел во власти, что считаешь, что ты — это государство, а кто против тебя, значит, они против государства…».

Тот Самый: «Создавайте сами фонды и помогайте молодежи. А не занимайтесь кумовством и коррупцией».

Короткометражки: «Почему бы не составить конкуренцию глобалистам и соросовцам? Не просто создать фонд, но активно вкладываться в молодежь, и начинать с детства. Создавать учебные кружки, спортивные секции, финансируемые фондом. И так далее».

Нуреддин Меммедли, бывший председатель верховного собрания в «Партии народного фронта Азербайджана», пишет у себя на странице в Facebook:

Nureddin Memmedli: «<…> он (прим. Дж. Сорос) тратит свое богатство через свой фонд на развитие демократии во всём мире. По этой причине в Азербайджане команда Ильхама Алиева начала очередную истерическую кампанию ругательств в адрес Сороса».