Омск, 6 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Омской области в 2021 году произвели продукции на сумму 118,7 млрд рублей. Это третье место среди регионов Сибирского федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Омскстата.

ИА REGNUM Картофель

Большую часть объёма произведенной продукции дало растениеводство — 73,6 млрд рублей, на животноводство пришлось 45,2 млрд рублей. При этом если в первом случаев зафиксирован рост производства на 6% благодаря хорошему урожаю масличных культур, картофеля и овощей, то во втором произошло снижение на 3%.

«Наибольший вклад в достигнутый результат внесли сельскохозяйственные организации — 44,8% произведенной продукции. Хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства оказали равнозначное влияние на формирование показателя (27,9% и 27,3% соответственно)», — добавили в службе статистики.

Как отмечается, если подавляющее большинство фермерских хозяйств занимаются растениеводством, то жители и сельхозпредприятия разделились примерно поровну между выращиванием растений и животноводством.