Москва, 6 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Russian.rt.com Анатолий Бибилов и Владимир Путин

«В ходе телефонного разговора ПрезидентРоссийской ФедерацииВладимир Путинтепло поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения», — сказано в сообщении пресс-службы президента России.

Также в ходе разговора лидеры двух стран обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Путин и Бибилов условились продолжать контакты на различных уровнях и в будущем.

Напомним, что Бибилов победил на президентских выборах в Южной Осетии в 2017 году. Бибилов является создателем политической партии «Единая Осетия». С 2014 по 2017 он был спикером южноосетинского парламента. В период с 2008 пор 2014 годы Бибилов возглавлял министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Южной Осетии. В 2008 году он принимал участие в конфликте с Грузией.