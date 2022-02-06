Ханты-Мансийск, 6 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре к 6 февраля COVID-19 победили уже 96 316 человек. Этьи сведения сообщает окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявили коронавирус всего у 139 420 граждан. Из числа новых пациентов у 58 была пневмония, а у 3950 — признаки ОРВИ.

Скончались от ковида в регионе уже 2196 граждан.