Берлин, 6 февраля 2022, 12:23 — REGNUM Глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт исключила поставки оружия Украине, передает BR24.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»
По ее мнению, общей задачей является деэскалация конфликта на Украине и заявила, что ФРГ хочет разрешить ситуацию мирным путем.
В то же время она не исключила отправки дополнительных солдат бундесвера в страны Прибалтики. Так, в Литве Германия уже является единственной страной ЕС, возглавляющей боевую группу.
«В НАТО могут на нас положиться», — добавила она.
Ранее Украина направила официальный запрос ФРГ об оказании помощи в виде поставок оружия. По данным Welt am Sonntag, у бундесвера нет оружия, чтобы поставлять его Киеву.