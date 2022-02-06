Берлин, , 12:23 — REGNUM Глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт исключила поставки оружия Украине, передает BR24.

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По ее мнению, общей задачей является деэскалация конфликта на Украине и заявила, что ФРГ хочет разрешить ситуацию мирным путем.

В то же время она не исключила отправки дополнительных солдат бундесвера в страны Прибалтики. Так, в Литве Германия уже является единственной страной ЕС, возглавляющей боевую группу.

«В НАТО могут на нас положиться», — добавила она.

Ранее Украина направила официальный запрос ФРГ об оказании помощи в виде поставок оружия. По данным Welt am Sonntag, у бундесвера нет оружия, чтобы поставлять его Киеву.