Пекин, , 12:18 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов, который выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скиатлоне, во время символической церемонии награждения повредил пьедестал. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Большунов Иван Шилов © ИА REGNUM

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Спортсмен из России в ходе награждения оступился и соскочил с высшей ступени пьедестала и при этом ногой задел лицевую часть высшей ступени с изображением олимпийских колец и надписью надписью «Beijing2022», которая отвалилась.

Большунов пытался попытался поднять отпавшую накладку, однако не смог этого сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Александр Большунов победил в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, и эта награда стала первой золотой медалью в активе сборной России.