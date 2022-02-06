Салехард, 6 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В стационарах Ямало-Ненецкого АО к 6 февраля насчитывается 722 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В тяжёлом состоянии находятся 34 гражданина. 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

По сравнению с данным на 5 февраля количество стационарных пациентов выросло. В то же время число подключённых к аппаратам ИВЛ уменьшилось.