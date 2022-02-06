Деревня Тимирязева, Иркутская область, 6 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области известила о проведении проверки по факту пожара, в котором погибли двое детей. Как сообщает 6 февраля пресс-служба ведомства, трагедия произошла накануне вечером в жилом доме, расположенном в деревне Тимирязево Качугского района.

Пожар

На месте пожара обнаружено два трупа малолетних детей в возрасте двух и четырёх лет. Причины устанавливаются. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим произошедшему.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января похожая трагедия произошла в Тулуне на улице Корчагина. На момент прибытия пожарных жилище было полностью охвачено огнём. В результате пожара погибла 38-летняя женщина и её 3-летний сын.

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