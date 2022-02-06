6 февраля 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:12 — REGNUM



Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции побывал на Украине

Как пишет газета Cumhuriyet, в Киеве прошло 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня Турции и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках своего визита в Киев. Вслед за двусторонними переговорами была проведена пресс-коференция. «Я очень рад тому, что спустя два года вновь совершил визит на Украину, являющуюся нашим стратегическим партнером. Хочу еще раз заявить, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе Крым. Сотрудничество между нашими странами в сфере туризма также продолжает укрепляться. Несмотря на эпидемию коронавируса, в прошлом году мы приняли в нашей стране более двух миллионов гостей с Украины. Я уверен, что в этом году мы поставим новый рекорд. Мы также готовы выступить в роли посредника в диалоге между Киевом и Москвой», — заявил турецкий лидер. Зеленский в свою очередь отметил: «Сегодня венцом трех десятилетий сотрудничества и дружбы стало очень знаковое событие — наши страны заключили Соглашение о зоне свободной торговли. Это исторический момент. Мы прошли долгий и трудный путь, чтобы открыть новые горизонты сотрудничества. Даже до подписания Соглашения наша взаимная торговля установила рекорд и выросла за прошлый год до 7 миллиардов долларов. Это доказательство, что наша цель, стремление президентов двух стран — а это 10 миллиардов долларов — более чем реальна. Выражаю свою благодарность господину Эрдогану за поддержку территориальной целостности нашей страны. Между Украиной и Турцией было подписано множество соглашений, включая Соглашение о зоне свободной торговли».

Встреча Владимира Зеленского с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

Новое развитие отношений между Турцией и Арменией

Как сообщает турецкий телеканал NTV, министерство иностранных дел Турции опубликовало письменное заявление касательно продолжающегося процесса нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. «Следующая встреча специальных представителей Турции и Армении — посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна в рамках процесса нормализации отношений между двумя странами состоится 24 февраля в Вене», — говорится в сообщении.

3250 турецких полицейских переданы в распоряжение Катара

Как пишет новостной портал Shaber, Турция направит в Катар 3250 сотрудников охраны правопорядка для обеспечения безопасности на чемпионате мира по футболу 2022 года. Во время своего пребывания на территории Катара турецкая полиция будет подчиняться законам этой страны. Первый протокол, касающийся сотрудничества двух стран в области обеспечения безопасности на ЧМ-2022, был подписан еще в 2019 году и был одобрен парламентом Турции в ноябре прошлого года. На заседании парламента по данному вопросу оппозиция выразила мнение, что «жандармерия Катара была передана турецким полицейским силам».

Ночные назначения Эрдогана

По сообщению канала FOX TV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового министра юстиции. Им стал Бекир Боздаг, который когда-то занимал этот же пост. Ранее министерство возглавлял Абдулхамит Гюль, он подал в отставку. Эрхан Четинкая сменил Саита Эрдала Динчера на посту главы Турецкого статистического института (TÜİK). Председатель оппозиционной партии «Демократия и прогресс» (DEVA) Али Бабаджан прокомментировал назначения турецкого лидера следующим образом: «Такое возможно только в стране, где всё зависит от ночных решений и подписи только одного человека».

Бекир Боздаг Министерство юстиции Турции

«Османские сердца» создают политическую партию

Как пишет турецкая редакция Sputnik, пресс-секретарь молодежной организации «Османские сердца» (Osmanlı Ocaklar) Мустафа Текерек заявил о создании партии. В своем письменном заявлении Текерек отметил: «Целью является создание единой, неделимой политической партии, объединяющей в себе ценности и политические принципы Османской империи, а также ценности и принципы современной Турецкой Республики». Известно, что организация «Османские сердца» является сторонником правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) и запрещена в некоторых европейских странах, в том числе в Германии.

Ответственный по Турции в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признался в планируемых нападениях

Как сообщает турецкая редакция DW, стали известны подробности шагов, предпринятых и планируемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Турции. Были получены признания Касыма Гюлера, который считается «ответственным по Турции» в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Гюлер сознался в том, что организация планировала нападение на некоторых политических лидеров, в том числе председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, алевитов, ЛГБТ-сообщество, а также на авиабазу Инджирлик. Генеральная прокуратура Анкары подала иск против Гюлера, известного под позывным «Абу Усама эль Тюрки», который был арестован по обвинению в том, что является «ответственным по Турции» в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). В приложении к делу прикреплены признания Гюлера на 74 страницах. Национальная разведывательная организация Турции (MIT) в июне 2021 года схватила и доставила из Сирии Гюлера, разыскиваемого по «красному циркуляру» Интерпола, при попытке незаконного пересечения сирийско-турецкой границы. При нём имелось большое количество оружия и боеприпасов, которые были конфискованы, сам задержанный был доставлен в здание суда Анкары и арестован 21 июня 2021 года. Гюлер признался, что в 2008 году после знакомства с идеями салафизма посредством своего тестя начал действовать в составе Союза исламского джихада (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и уехал в Афганистан.

«Где хотим и когда хотим будем слушать курдскую музыку»

Согласно новостям, опубликованных Bianet.org, турецкая оппозиционная Демократическая партия народов (ДПН) поддержала уличных артистов, которые были избиты и задержаны полицией за исполнение музыки на улице Истикляль в Стамбуле. Сопредседатель ДПН и бывший депутат Ферхат Энджю сказал: «У них нетерпимость к курдскому языку. Наша партия этого не приемлет». Энджю отметил, что такие обоснования для запрета, как «мы не против курдского языка, мы не против курдской музыки, просто они блокируют движение и мешают людям», не отражают правду, и добавил: «Мы видим, что когда наши друзья-музыканты хотят петь песни на родном языке, они пытаются помешать этому. Мы этого не приемлем. Мы всегда и везде будем слушать курдскую музыку».

Ферхат Энджю Народно-демократическая партия Турции

ЕСПЧ: решение в отношении депутатов ДПН — неконституционно

Как сообщает турецкая редакция Euronews, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что неприкосновенность 40 депутатов ДПН, включая Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг, была снята в нарушение Конституции. Также в постановлении говорилось о нарушении свободы слова перечисленных в списке депутатов. Махсуни Караман, один из адвокатов бывшего председателя ДПН Селахаддина Демирташа, который содержится в тюрьме Эдирне, обратил внимание на то, что все депутаты должны быть освобождены, а суд должен пересмотреть все материалы дела.

У них не хватит политической жизни для строительства Стамбульского канала!

Как пишет газета Sözcü, мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что политической жизни ПСР будет недостаточно для строительства Стамбульского канала. Имамоглу заявил: «Есть кое-что, о чём мы говорили с самого начала. Это прибыльный для кого-то проект. Сведение к минимуму рисков и опасностей, связанных в том числе с нефтяными танкерами, грузовыми суднами, все причины для строительства канала — сказки. Мы обязательно предотвратим этот предательский проект. Для строительства у них не хватит политической жизни».

Экрем Имамоглу Сайт мэра столичного муниципалитета Стамбула

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Рост цен за электроэнергию привел к протестам народа. Сотни людей вышли на протест в Бодруме из-за высоких счетов за электричество. В ходе акции скандировались лозунги «правительство в отставку». Протестующих остановила полиция.

Посол США в Анкаре Джеффри Флейк нанес визит мэру Стамбула Экрему Имамоглу. На прошлой неделе Имамоглу посетил посол Великобритании.

Турецкий статистический институт (TÜİK) объявил результаты проверки адресной системы регистрации населения за 2021 год. Согласно результатам, численность проживающего в Турции населения по состоянию на 31 декабря 2021 года увеличилась на 1 миллион 65 тысяч 911 человек по сравнению с предыдущим годом и достигла 84 миллионов 680 тысяч 273 человек. Если годовой прирост населения составлял 5,5 на тысячу населения в 2020 году, то в 2021 году он составил 12,7 на тысячу.

После фотографий депутата ДПН Семры Гюзель с членом Рабочей партии Курдистана (РПК), в Подготовительном комитете парламента Турции было высказано мнение о снятии ее депутатской неприкосновенности.

Пастор Эндрю Брансон, который был задержан на 21 месяц в Турции по подозрению в шпионаже, заявил, что режим Эрдогана использовал его в качестве козыря в деле «Халк Банк» (Halk Bank) и для решения проблем, связанных с Фетхуллахом Гюленом. «Правительство двух стран несколько раз проводили переговоры. Затем Турция отстранилась. Был длинный список требований», — отметил пастор.