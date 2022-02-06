Вашингтон, , 12:09 — REGNUM В средствах массовой информации США продолжается серия скандальных фейковых публикаций о том, что Россия якобы готовит нападение на Украине. Теперь телеканал Fox News со ссылкой на «осведомленный источник» утверждает, что власти Соединенных Штатов якобы активно работают над тем, чтобы подготовится к «значительному» миграционному кризису и кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным телеканала, в странах Европы власти также активно обсуждают вопросы размещения беженцев, так как исходят из предположения, что в случае российского вторжения, «украинцы будут бежать в другие части Европы».

Также телеканал утверждает, что председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая перед конгрессменами заявил, что Киев в случае полномасштабного российского вторжение падет через 72 часа.

Примечательно, что другие американские СМИ со ссылкой на различные неназванные источники утверждают, что русские дойдут до Киева и возьмут город через 48 часов после начала вторжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз подчеркивали, что не собираются вторгаться на Украину и выступают за исключительно мирное решение конфликта в Донбассе.