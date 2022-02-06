Оренбург, 6 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 исцелились ещё 564 пациента. Эти данные приводит оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Всего в регионе выздоровели уже 104 448 пациентов А выявили коронавирус у 128 282 человек.

В стационарах находятся 900 граждан. Скончался от ковида ещё 3611 человек.