Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Посадочный модуль американской миссии InSight возобновляет работу на Марсе после временного ухода в безопасный режим. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Посадочный аппарат InSight Nasa.gov

Зонд InSight был вынужден перейти в безопасный режим из-за пылевой бури, при которой солнечные батареи аппарата не могут вырабатывать достаточного количества энергии. Аппарат начал выводиться из безопасного режима ещё 18 января, ожидается, что он возобновит сбор научной информации в начале февраля.

Главный научный специалист миссии InSight Брюс Банердт рассказал, что на солнечных панелях зонда продолжает накапливаться пыль, которая мешает их работе. Он отметил, что миссия может прекратить работу уже в скором времени.

Банердт объяснил, что летом выработка электроэнергии солнечными батареями может упасть ниже уровня, необходимого для работы полезной нагрузки. К концу 2022 года миссия может полностью завершить свою работу.

Посадочная платформа миссии InSight совершила посадку на Марсе в ноябре 2018 года. Расчётный срок работы аппарата составляет 728 земных дней или 709 солов — солнечных суток на Марсе. Главным научным аппаратом InSight является сейсмометр SEIS. Он зафиксировал несколько событий сейсмической активности на Марсе.

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