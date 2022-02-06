Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл в овертайме команду «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Keith Allison Леброн Джеймс

Игра состоялась на паркете площадки «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 122:115.

При этом самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Никс» Ар Джей Барретт, набравший во встрече 36 очков. Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл оформил в матче дабл-дабл с 32 очками и 16 подборами.

В составе «Лейкерс» наиболее результативным оказался легкий форвард Леброн Джеймс, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 13 подборами. Его коллега по клубу — форвард Энтони Дэвис — также отличился дабл-даблом с 28 очками и 17 подборами.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс» 9 февраля дома сыграют с клубом «Милуоки Бакс», а «Нью-Йорк» в этот же день поедет в гости к команде «Юта Джаз».