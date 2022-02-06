Чита, 6 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Власти Забайкалья 6 февраля известили о возобновлении круглосуточной работы краевой стоматологической поликлиники в Чите. После ликвидации аварии принимает пациентов в обычном режиме, — отметили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет стоматолога-терапевта

Данное медицинское учреждение оказывает неотложную помощь при боли, обострении хронических заболеваний, травмах зубов и мягких тканей челюстно-лицевой области. В подразделении принимают и взрослых, и детей, не только из Читы, но также иногородних и пациентов без российского гражданства.

Ранее сообщалось, что в связи с возникшей аварийной ситуацией работа кабинета оказания неотложной помощи была приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в здравоохранение Забайкалье 6 февраля произошло ещё одно значимое событие: смонтирован и успешно прошёл испытания кислородный концентратор.

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