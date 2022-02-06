Лондон, , 12:00 — REGNUM Несмотря на то, что во время вспышки штамма коронавируса «Омикрон» пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудка, этот недуг является обманчивым симптомом, следует из результатов исследования ученых из Zoe COVID Symptom Study.

По данным британских специалистов, увеличение жалоб наблюдалось с декабря 2021 г. по конец января 2022 г. При этом выяснилось, что резкий рост числа людей, сообщивших о проблемах с ЖКТ, не связан с новым штаммом.

Зимой часто наблюдается рост пациентов с расстройством желудка, и это может быть вызвано норовирусной инфекцией, которая проявляется в это время года.

Ранее Николай Малышев — д.м.н., врач-инфекционист — рассказал, что больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи и в транспорте.

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