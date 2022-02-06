Красноярск, 6 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Предприятия пищевой промышленности Красноярского края в 2021 году произвели продукции на 63,7 млрд рублей. Объём производства сократился на 0,1% по сравнению с 2020 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Wallpaper.kz Молочное производство

Этому способствовало снижение выпуска молока и молочной продукции на 6,3%, переработки и консервированию мяса и мясной продукции — на 1,3%.

«Молока, кроме сырого, произведено меньше на 13,6% (195,9 тысячи тонн в 2021 году), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания, — на 6% (43,3 тысячи тонн), кефира — на 4,8% (11,1 тысячи тонн)», — отметили в службе статистики.

Вместе с тем, в 2021 году вырос выпуск майонезов (+17,2%), а также кетчупа, соусов и различных приправ и пряностей. Макаронных и мучных изделий произведено на 30,5% больше, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 1,3%.