Чита, , 11:54 — REGNUM Специалисты Забайкальского краевого перинатального центра, детские хирурги краевой клинической детской больницы под руководством главного детского хирурга Сибирского федерального округа Юрия Козлова готовятся к проведению уникальной высокотехнологической операции новорожденному. Подробности 6 февраля сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Новорожденный Pedro Reyna

«На первом скрининге беременности врачи обнаружили патологию развития плода. На консилиуме врачей было принято решение пригласить главного внештатного детского хирурга из города Иркутска Юрия Козлова», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

По её словам, женщина готовится вступить в родовую деятельность. При рождении маленькому пациенту будет проведена уникальная операция с помощью эндоскопического оборудования через мельчайшие разрезы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года на базе оренбургской областной больницы № 2 врачи провели уникальную операцию, в результате которой спасли единственную почку и жизнь женщине.

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