В Забайкалье проведут уникальную операцию новорождённому
Чита, 6 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Специалисты Забайкальского краевого перинатального центра, детские хирурги краевой клинической детской больницы под руководством главного детского хирурга Сибирского федерального округа Юрия Козлова готовятся к проведению уникальной высокотехнологической операции новорожденному. Подробности 6 февраля сообщает пресс-служба регионального минздрава.
«На первом скрининге беременности врачи обнаружили патологию развития плода. На консилиуме врачей было принято решение пригласить главного внештатного детского хирурга из города Иркутска Юрия Козлова», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
По её словам, женщина готовится вступить в родовую деятельность. При рождении маленькому пациенту будет проведена уникальная операция с помощью эндоскопического оборудования через мельчайшие разрезы.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года на базе оренбургской областной больницы № 2 врачи провели уникальную операцию, в результате которой спасли единственную почку и жизнь женщине.
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