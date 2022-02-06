Донецк, , 11:53 — REGNUM ВСУ шесть раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявил 6 февраля представитель ДНР СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Отмечается, что за сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины составило шесть раз.

В представительстве добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали стрелковое оружие, гранатометы, было выпущено две мины калибром 120 мм.

5 февраля в ведомстве не сообщали о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.