Калуга, 6 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 95 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 1 399 человек. Днём ранее, 5 февраля, в регионе было зарегистрировано 1010 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 76 567 человек, 65 301 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 309 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.