Челябинск, 6 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Челябинской области COVID-19 победили ещё 1208 человек. Эти данные 6 февраля приводит южноуральский оперштаб.

Коронавирус

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Всего выздоровели и выписаны уже 149 939 пациентов. выявили коронавирус с начала пандемии у 194 352 человек.

Больных COVID-19 насчитывается 36 536. Скончались от ковида ещё 14 пациентов.