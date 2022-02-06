Анкара, 6 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении пользователей социальных сетей, которые размещали оскорбительные комментарии в ответ на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он и его супруга заразились штаммом коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает телеканала NTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Напомним, что Эрдоган опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщение о том, что он и его супруга заразились коронавирусом. Стоит отметить, что за два дня до этого сообщения президент Турции и его супруга были с официальным визитом на Украине, где Эрдоган проводил переговоры с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

На сообщение Эрдогана появились довольно едкие и местами оскорбительные комментарии.

Однако в Турции действует закон об оскорблении президента, по которому человека можно привлечь к уголовной ответственности. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от одного до четырех лет.

Турецкие правоохранительные органы задержали уже как минимум одного человека, подозреваемого в оставлении оскорбительного комментария в адрес президента. Мужчина был задержан в районе Багджылар в Стамбуле. Ему предъявлено обвинение в публикации провокационного и оскорбительного контента, достаточного для состава преступления.