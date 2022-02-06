Омск, , 11:37 — REGNUM В Омской области промышленное производство в декабре 2021 года выросло на 8% по сравнению с декабрём 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Омскстата.

Нефтеперерабатывающий завод Neftehim

Обрабатывающая отрасль продемонстрировала рост на 9,2%. В частности, резко выросло производство кокса и нефтепродуктов (+19,6%), напитков (+24,2%), металлургических изделий (+18,5%). При этом производство компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось на 9,7%, прочих транспортных средств и оборудования — на 14,8%.

Выпуск пищевых продуктов уменьшился на 2,1%, хотя говядины произведено на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, молока — на 3,2%, сыров — в 2,2 раза, крупы — на 53%.

«Снижение объемов зафиксировано в сырьевом секторе на 15,8%; в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 7,2%; в энергетике, тепло‑ и газоснабжении — менее 1%», — отметили в службе статистики.