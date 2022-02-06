Пермь, 6 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Пермском крае на 6 февраля насчитывается 16,2% свободных коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе развёрнуто 3818 таких мест. Занято 3200.

В тяжёлом состоянии находятся 237 граждан. В том числе 88 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от ковида уже 7870 человек.