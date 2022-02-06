Неклиновский район, Ростовская область, 6 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В одном из сёл Ростовской области на воинском мемориале организовали трансляцию Вечного огня. Об этом сообщил подписчик паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM Вечный огонь

«В селе Приморка Неклиновского района области у памятника героям Великой Отечественной войны поставили телевизор, на котором транслируется видеозапись Вечного огня», — отметил автор подтверждающего видео.

ИА REGNUM отмечает, что на территории Ростовской области находится 167 мемориальных комплексов «Вечный огонь», 26 из которых работают бесперебойно в течение года. В дни памятных дат работает 141 комплекс.

В частности, в Неклиновском районе расположено пять мемориальных комплексов, на территории которых установлена чаша с Вечным огнём. Это монумент «Героям прорыва Миусского фронта и освобождения Таганрога» на участке автодороги Ростов — Таганрог, памятник участникам Великой Отечественной войны в селе Носово, мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в селе Николаевка, памятник воинам Великой Отечественной войны в селе Васильево-Ханжоновка, обелиск погибшим односельчанам в селе Покровское.