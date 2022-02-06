Москва, 6 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Международный фестиваль кино, снятого в формате скринлайф, пройдёт в России летом 2022 года. Об этом сообщил ТАСС кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов.

Gage Skidmore Тимур Бекмамбетов

Режиссёр рассказал, что фестиваль будет проходить в смешанном формате, сочетая онлайн и офлайн-мероприятия. Главная площадка фестиваля будет находиться в городе Альметьевск в Татарии.

«Это будет, примерно, летом, может июль», — отметил Бекмамбетов.

Он добавил, что на фестиваль будут приглашены создатели фильмов этого формата со всего мира. Также в рамках фестиваля пройдет круглый стол.

В снятых в формате скринлайф (от англ. screen life — жизнь на экране) фильмах события происходят на экране компьютера или другого устройства. В этом формате снимаются не только художественные, но и документальные фильмы.