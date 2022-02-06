Пекин, , 11:28 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, и эта награда стала первой золотой медалью в активе сборной России. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Большунов Цитаата из видео на YouTubeсс

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Победный результат российского спортсмена составил 1 час 16 минут 09,8 секунды.

Второе место занял еще один российский лыжник — Денис Спицов, который отстал от победителя на +1 минуту 11,0 секунды. Третье место у Ийво Нисканена из Финляндии, отставшего от лидера на +2 минуты 00,2 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Александр Большунов упал на страте скиатлона на Олимпиаде в Пекине.