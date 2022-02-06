Челябинск, 6 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Жители Челябинской области за два дня добровольно перевели мошенникам более 6,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Всего пострадавшими стали 11 человек. Из них восемь поверили «сотрудникам банков», а ещё трое — «брокерам».

Пострадавшими оказались пожилые люди, молодёжь, бизнесмены, работники бюджетной сферы, безработные. Полицейские снова призывают население не доверять незнакомцам и быть бдительными.