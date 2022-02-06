Кемерово, , 11:22 — REGNUM В Кемеровской области в январе 2022 года разыскивались 387 без вести пропавших граждан. Найдены живыми 352 человек, десять — погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

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В ведомстве уточнили, что поиски ещё 25 человек продолжаются.

Полицейские подчеркнули, что результаты розыска во многом зависят от качества организации первоначальных поисковых мероприятий — важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке и обстоятельствах исчезновения.