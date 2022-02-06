Шарлотт, США, 6 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Майами Хит» уверенно обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой гостей со счетом 86:104.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который набрал во встрече 27 очков. Его коллега по клубу — центровой Эдрис Адебайо — оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 16 подборами.

В составе «Хорнетс» наиболее результативным оказался защитник Терри Розир, который набрал за игру 16 очков.

Отметим, в следующем матче «Майами» 8 февраля на выезде сыграет с клубом «Вашингтон Уизардс», а «Шарлотт» в этот же день у себя примет команду «Торонто Рэпторс».