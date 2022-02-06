Тюмень, 6 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Тюмени окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Ему вменяют несколько эпизодов мошенничества, сообщает областной главк МВД.

Цитата из к/ф «Чукотские дальнобойщики». реж Евгений Басов. 2019. Россия Ремонт.

Следователи установили, что ранее судимый гражданин предлагал населению услуги по ремонту помещений, брал предоплату в размере от 20 тыс. до 95 тыс. рублей, но не исполнял своих обязательств. Также его обвиняют в хищении самоката и велосипеда, совершённых тоже обманным путём.

Общий размер ущерба превысил 300 тыс. рублей. Материалы дела переданы в суд.