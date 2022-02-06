Луганск, 6 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Народная милиция ЛНР обнаружила бронетехнику ВС Украины вблизи линии соприкосновения, заявил представитель ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Отмечается, что зафиксированы 2 бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2 вблизи н.п. Муратово.

Также в районе пос. Боброво, Капитаново, Клиновое заметили мобильные группы, который при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ.