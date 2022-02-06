Киев, 6 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива («Оппозицоннач платформа — За жизнь») считает, что украинский режим находится под полным внешним управлением со стороны Запада в течение уже восьми лет, и при этом Запад сумел сломить сам дух украинского народа. Об этом Кива написал в своем телеграм-канале.

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По мнению Кивы, Запад сумел выстроить систему внешнего управления Украиной и теперь полностью контролирует политику этой страны.

«Механизм отлажен до мелочей, кого запугивали, кого убивали, а кого уголовным преследованием заставляли бежать из страны», — пишет депутат Кива.

Установив контроль, Запад приступил к геноциду украинского народа, считает Кива. По сути, западные страны позволяют украинским нацистам творить беспорядок и разворовывать страну.

«Запад, получив контроль над властью, устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна», — пишет Кива.

Простые украинцы вынуждены молча сидеть по домам. Граждане просто «пропитаны страхом» и боятся что либо делать, уверен Кива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного перевороота на Украине в 2014 году, к власти в этой стране пришли прозападные силы на паях с нацистами. Началась интенсивная дерусификация Украины.